Фактически на рынке авиаперелетов продолжает царить монополия ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), в силу чего стоимость авиаперелетов остается высокой.

Как сообщает 1news.az, об этом в четверг, 19 января, на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Вахид Ахмедов.

«Почему в Азербайджане не должны работать альтернативные компании? Почему граждане должны приобретать дорогие билеты?» - сказал он в ходе обсуждения поправок в законопроект «Об авиации».

В свою очередь, депутат Али Масимли призвал принять кодекс «О конкуренции».

«Принятие кодекса «О конкуренции» охватит все сферы, в том числе и авиацию, что приведет к усилению конкуренции и снижению цен», - сказал он.

По его словам, AZAL является большим грузом для бюджета страны: «Поэтому есть необходимость в его приватизации».

Вице-президент AZAL и директор Государственной администрации гражданской авиации Ариф Мамедов не согласился с мнением о монополии AZAL.

Он указал, что 52% авиарейсов в Азербайджан и из Азербайджана в зарубежные страны приходится на международные компании и лишь 48% - на долю AZAL.

Эльшан Рустамов, Э.Т.