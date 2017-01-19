Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана предлагает ввести экспортную пошлину на вывоз сырья из орехового и аналогичных видов деревьев.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», об этом на пресс-конференции в четверг сообщил глава ГТК Айдын Алиев.

По его словам, отсутствие учета в этой области создает условия для махинаций, к примеру, предприниматели указывают более низкую стоимость на сырье, оставляют часть валютной выручки за рубежом.

«В этой связи мы подсчитали среднюю экспортную стоимость этой продукции и возможные потери страны и представили в правительство свои предложения по введению пошлины на экспорт сырья из орехового и аналогичных видов деревьев», - сказал А.Алиев.

Глава Госкомтаможни подчеркнул, что аналогичная ситуация ранее наблюдалась при вывозе из Азербайджана кожевенного сырья и сырья из цветных металлов.

«Однако с введением экспортных пошлин ситуация изменилась», - добавил он.

1news.az