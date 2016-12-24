Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил перерождение Черного города в Белый – как одну из приоритетных задач.

24 декабря 2011 года был заложен фундамент проекта Baku White City, и сегодня Белый город отмечает 5-летие сдачей первого квартала своим жителям. За основу проекта были взяты соответствующие рекомендации Президента Ильхама Алиева, а также Указ Президента от 28 сентября 2006 г. об утверждении «Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010гг.».

Проект, объединяющий в себе различные архитектурные стили, экологические аспекты, а также интеграцию White City с другими частями столицы, был доверен лучшим инженерным и архитектурным компаниям мира – Atskins, Foster and Partners, F+A Architects, UN Studio, и др. Постепенно проект Baku White City стал известен не только в нашей республике, но и во всем мире. Участие в международных архитектурных выставках City Scape Global, MIPIM и MIPIM Asia принесло проекту победы в таких номинациях, как «Лучший градостроительный проект» и т.д.

Международная слава проекта также стала результатом указа бывшего Президента Франции Николя Саркози в рамках его официального визита в Баку об учреждении здесь Французского лицея и закладки его фундамента. С ходом строительства Французского лицея ознакомился также президент Франции Франсуа Олланд. В лицее, открытом в 2014 году Президентом Ильхамом Алиевым, могут обучаться одновременно320 учеников.

Большим успехом увенчалось и открытие первого ландмарка проекта – бизнес- центра Baku White City Office Building с необычайной архитектурой. Награжденный международными и местными премиями (Asia-Pacific Property Award, Azeri Business Awards-2011, İlin Şirkəti-2014) бизнес-центр является первым зданием региона, прошедшим экологическую сертификацию BREEAM.

В 2015 году Президент Ильхам Алиев участвовал в открытии электрической подстанции Ağ Şəhər-1 мощностью 110/35/6 кВА. Данная подстанция вместе с приближенной к ней подстанцией Liman обеспечивают непрерывное и надежное электроснабжение прилегающих территорий, а также проекта Baku White City.

В 2015 году состоялось открытие прибрежной дороги, параллельной проспекту Нобеля, бульвара Ağ Şəhər и первого 5-звездочного отеля проекта – Boulevard Hotel. Новый бульвар длиною в 5 км оказался излюбленным местом времяпровождения гостей первых Олимпийских игр, прошедших в Баку в прошлом году. В свою очередь Boulevard Hotel принимал гостей города во время данного спортивного мероприятия.

Большое внимание уделяется экологическим аспектам. В рамках проекта были очищены и приведены в пригодное для городского хозяйства состояние 700 тысяч кубических метров земли, загрязненных нефтяными отходами. На данный момент 6 из 10 районов White City полностью очищены и находятся в зоне активного строительства.

В центре проекта строится жилой квартал Площадь фонтанов, состоящий из группы 7-этажных зданий, парка, пешеходного перехода и общественной парковки. Пешеходный мост, берущий начало с Площади фонтанов, будет продолжением длинного променада вдоль Baku White City. На проспекте Нобеля спроектирован ландмарк Площади фонтанов – офисный комплекс East-West. Между офисными зданиями будет расположена новая площадь Central Plaza, проектируемая голландской архитектурной студией UN Studio. Также в комплексе будет располагаться один из выходов метростанции, строящейся на территории Baku White City.

В общей сложности с метростанции «Шах Исмайыл Хатаи» до строящейся станции «Ази Асланова-2» по проспекту Нобеля на территории Baku White City запланированы 3 станции метро с условными названиями Y-14, Y-15, Y-16. Добавленные станции сделают Зеленую ветку метро кольцевой.

Продолжается строительство 20-этажных жилых зданий в Парковом районе, расположенном вблизи одного из самых больших парков города – Парка Низами. В соответствии с рельефом местности из домов Паркового района, расположенных в стиле амфитеатра, открывается прекрасный вид на Приморский бульвар и Площадь Государственного Флага. В данном районе также идет строительство эксклюзивного жилого комплекса Knightsbridge, спроектированного по образу одноименного элитного района Лондона. Комплекс, состоящий из 5-этажных жилых зданий, также включает в себя торговые объекты, бизнес-центр, школу и озеленение.

В квартале Yaşıl Ada, известном в народе как Парижский квартал, завершились работы по благоустройству и озеленению. Завершены строительство «парижских домов» и их проверка государственными органами, прокладка коммуникаций, инфраструктуры и благоустройство дорог. Между «парижскими домами» обустроен первый сквер White City, свободный от автотранспорта. Для комфорта и отдыха жителей на территории сквера предусмотрены озеленение, освещение, велосипедные стоянки и уличная мебель.

В рамках квартала Yaşıl Ada завершились ремонтные работы на нескольких основных и пересекающихся улицах. Ремонтные работы велись на 520-метровом участке улицы Хагани Рустамова, 420-метровом участке улицы Birinci Yaşıl Ada, 450-метровом участке улицы İkinci Yaşıl Ada и на пересекающихся с ними улицах, а также на четырех небольших улицах, протяженность каждой из которых составляет 113 метров. Подземный пешеходный переход через проспект Нобеля, имеющий 4 выхода, обеспечит безопасное движение пешеходов от бизнес-центра Baku White City Office Building до бульвара и – обратно.

Сегодня проект Baku White City олицетворяет благоприятную деловую среду, созданную в Азербайджане для инвестиций, а также развития предпринимательства. Грандиозность идеи и профессионализм проделанной работы способствуют интеграции Баку в новейшие тенденции современного градостроительства. С претворением в жизнь этого проекта индустриальный облик Черного города уходит в прошлое, ставя проект Baku White City в один ряд с лидирующими современными градостроительными проектами мира.