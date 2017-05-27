Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил супруге Збигнева Бзежинского соболезнования в связи с его кончиной.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:

«Уважаемая госпожа Бенеш,

Известие о кончине Вашего супруга – видного государственного и общественно-политического деятеля Збигнева Бжезинского глубоко опечалило нас.

Своей многолетней постоянной и плодотворной деятелностью, богатым опытом и высоким профессионализмом Збигнев Бжезинский снискал высокий авторитет на международной арене. Глубокими стратегическими исследованиями, всесторонним политическим анализом он внес важный вклад в утверждение мира, безопасности и стабильности на планете, устранение конфликтов и очагов напряженности, предупреждение глобальных угроз.

Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана. В Азербайджане к нему всегда относились с большой симпатией. Збигневу Бжезинскому принадлежат неоценимые заслуги в развитии отношений, укреплении дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами после обретения нашей страной независимости.

Мы высоко ценим в нашей семье его теплые дружеские отношения с моим отцом – Президентом Гейдаром Алиевым, вспоминаем это с самыми добрыми впечатлениями.

В эти тяжелые минуты мы разделяем Ваше горе, вместе с Мехрибан ханум выражаем Вам и всем членам Вашей семьи глубокое соболезнование».

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