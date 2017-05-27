Мехрибан Алиева приняла участие в совместном мероприятии Национальной академии авиации и Университета АДА по случаю Дня Республики - ФОТО

27 мая Национальная академия авиации и Университет АДА организовали совместное мероприятие по случаю 28 Мая - Дня Республики.

В мероприятии, проведенном в Национальной академии авиации, приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева и члены семьи.

Открывая мероприятие, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде отметил, что День Республики является одной из важнейших страниц истории Азербайджана. 28 мая 1918 года впервые на мусульманском Востоке была создана независимая и демократическая республика, и это историческое достижение принадлежит именно азербайджанскому народу.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев поздравил азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Республики. Ариф Пашаев рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики и важной работе, проделанной ею за 23 месяца существования.

Ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев сказал, что 99 лет назад впервые на мусульманском Востоке была создана Азербайджанская Демократическая Республика, и мы гордимся этим. Мы с радостью пропагандируем это великое достижение азербайджанского народа во всем мире.

Затем состоялась концертная программа в исполнении основателя джазового ансамбля Луизианы, профессора Университета Джона Хопкинса, почетного доктора Университета АДА Фредерика Стара, прибывшего в нашу страну из американского штата Луизиана по приглашению Университета АДА. Также выступили местные мастера искусств.

В заключение студенты исполнили гимны Национальной академии авиации и Университета АДА.

АЗЕРТАДЖ