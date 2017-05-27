Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам V Международного конгресса «Бакинские дни сердца».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении говорится:

«Уважаемые участники конгресса!

Сердечно приветствую Вас - азербайджанских кардиологов и ученых, прибывших в Баку из различных стран, желаю вам успехов в благородной деятельности во имя здоровья людей.

Организация Международного конгресса «Бакинские дни сердца» стала уже традицией, что свидетельствует о его авторитете в области развития кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Заслуживает одобрения то, что в работе вашего конгресса, посвященного памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, участвуют около 400 ученых-кардиологов и хирургов, представляющих различные престижные медицинские центры мира, в том числе Кливлендскую клинику США, Немецкий кардиологический центр в Берлине, медицинские учреждения Турции, России, Швейцарии, Австрии и других стран.

Хорошо известно, что на современном этапе люди больше всего подвержены кардиологическим заболеваниям. Вызывает гордость, что самые сложные операции, проводимые в авторитетных кардиологических центрах мира, в настоящее время успешно осуществляются в нашей стране благодаря деятельности нового поколения кардиологов. Уверен, что ваши совместные усилия, направленные на решение актуальных проблем кариологии, принесут прекрасные плоды благодаря взаимному использованию международного опыта. Отрадно, что нынешнее состояние азербайджанского здравоохранения создает благоприятные условия для применения новейших достижений кардиологической науки, как одной из стремительно развивающихся отраслей медицины, обеспечения лечения сердечных заболеваний современными терапевтическими и хирургическими методами.

Проводимые в нашей стране многие мероприятия, в частности, регулярная диспансеризация населения, пропаганда здорового образа жизни, широкий размах физической культуры и спорта служат профилактике кардиологических заболеваний. Проведение нынешнего конгресса следом за успешно завершившимися IV Играми исламской солидарности носит символическое значение с точки зрения связи между спортом и медициной. Регулярно организуемые в последние годы в Азербайджане престижные мероприятия международного уровня позволяют гостям из различных стран ознакомиться с Баку, превратившимся в один из красивейших городов мира, блестящими результатами, достигнутыми нашим народов в культуре, науке и экономике. Уверен, что и вы вернетесь на родину с приятными впечатлениями о нашем народе и городе.

Надеюсь, что этот конгресс, представляющий высокое научное и научно-практическое значение, еще более расширит сотрудничество азербайджанских специалистов с зарубежными коллегами и внесет достойный вклад в развитие медицинской науки».

President.az