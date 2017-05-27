В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств, международных организаций.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравления главе Азербайджана направили Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард, губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин, глава Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова Петр Глыбочко.

В своем поздравлении Д. Лойтхард выразила наилучшие пожелания крепкого здоровья в адрес Президента И.Алиева, а также азербайджанского народа. Также в поздравительном послании выражается уверенность в дальнейшем углублении взаимного доверия и дружеских связей между двумя странами.

Губернатор Астраханской области России А. Жилкин, пожелав главе Азербайджана и жителям республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания, выразил надежду на плодотворное развитие и укрепление сотрудничества между областью и Азербайджаном.

Глава Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова И. Влах в своем поздравлении подчеркнула богатство культуры, уникальных традиций Азербайджана и пожелала здоровья, счастья, успеха Президенту И.Алиеву и азербайджанскому народу.

Пожелания счастья, крепкого здоровья, успехов и процветания выразил также ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова П. Глыбочко.

«Азербайджанская Республика – выдающийся пример сочетания европейских демократических ценностей с восточной культурой, национальными и духовными традициями народа, высокой гордостью за свою страну и ее славную историю»,- отмечается также в поздравительном послании руководителя вуза.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Анодина в поздравлении также выразила свои искренние пожелания здоровья и процветания главе Азербайджана и жителям республики.

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