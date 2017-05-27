Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Непала Бидхью Деви Бхандари с национальным праздником.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Республики.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Непала – благополучия и процветания».

Глава Азербайджана также направил поздравление президенту Эфиопии Мулату Тешоме в связи с национальным праздником этой страны.

В поздравительном послании отмечается следующее:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эфиопии – мира и прогресса».

President.az