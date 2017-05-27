Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Непала Бидхью Деви Бхандари с национальным праздником.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемая госпожа Президент,
Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Республики.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Непала – благополучия и процветания».
Глава Азербайджана также направил поздравление президенту Эфиопии Мулату Тешоме в связи с национальным праздником этой страны.
В поздравительном послании отмечается следующее:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эфиопии – мира и прогресса».
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