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Xроника

В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 26.05.2017 13:10

В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики.

В поздравительном послании на имя главы Азербайджанского государства Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает, что под руководством Президента  Ильхама Алиева в Азербайджане царит стабильность, ускоренными темпами развивается экономика страны, постоянно повышается уровень жизни людей. 

«Китайское государство радуют успехи Азербайджана в области государственного строительства, социально-экономического развития. Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Принимая во внимание наши совместные планы по созданию проекта «Один пояс - один путь», готов повысить усилия в направлении нового этапа развития двусторонних отношений и делового сотрудничества в различных сферах», - говорится в послании С.Цзиньпина.

Президент Сербии Томислав Николич в своем поздравительном послании выражает уверенность в том, что всестороннее сотрудничество и стратегические связи между Сербией и Азербайджаном будут успешно развиваться во имя благополучия двух народов и в предстоящие годы.

«Еще раз хочу выразить Вам свою признательность за искреннюю встречу во время моих визитов в Вашу прекрасную страну, за наши добрые и конструктивные беседы, за Вашу политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Сербии», - отмечает Т.Николич.

Уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей с Азербайджаном выразил в своем послании Президенту Ильхаму Алиеву глава Эфиопии Мулату Тешоме.

Свои поздравления и наилучшие пожелания до главы Азербайджанского государства довел также Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро Рус.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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