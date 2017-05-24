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Xроника

Генсек Всемирной туристской организации ООН поздравил Президента Азербайджана 24.05.2017 00:21

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Объединенных Наций Талеб Рифаи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Хотел бы выразить Вам глубокую признательность за нашу встречу в рамках моего визита в Баку для участия в состоявшемся 5-6 мая 2017 года Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Значение, придаваемое Вами туризму и его потенциалу, способствующему еще большему развитию экономики, меня очень радует, и я благодарю Вас за постоянную поддержку этой сферы.

Хотел бы также выразить Вам искреннюю признательность за награждение меня азербайджанским орденом «Достлуг». Этот орден был вручен мне на 105-й сессии Исполнительного Совета Всемирной туристской организации, успешно проведенной 11-12 мая в Мадриде под председательством министра культуры и туризма Азербайджана.

Одновременно, пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с наступающим национальным праздником - Днем Республики, желаю Вашей стране и народу благополучия и процветания».

President.az

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