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Xроника

Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики 23.05.2017 22:32

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, поздравления с праздником направили короли Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд, Бельгии Филипп, Швеции Карл Густав, Норвегии Харальд V, Нидерландов Виллем-Александр.

В посланиях выражаются искренние поздравления по случаю национального праздника, а также пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

President.az

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