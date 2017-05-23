Правитель Королевства Саудовская Аравия, вице-премьер и министр внутренних дел Мухаммед бин Найиф бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«Довожу до Вашего превосходительства свои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики», - говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Президента АР.

Аль-Сауд пожелал главе Азербайджана здоровья, счастья, а азербайджанскому правительству и народу – дальнейшего развития и благополучия.

Ялчин Алиев, И.А.