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Xроника

Мехрибан Алиева вручила медали победительницам по художественной гимнастике - ФОТО 14.05.2017 00:30

13 мая национальная команда Азербайджана по художественной гимнастике стала обладательницей золотой медали IV Игр исламской солидарности.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, за выступлениями гимнасток наблюдала Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

Наша столица принимает IV Игры исламской солидарности, где представлены 23 вида спорта. В программу Игр впервые включена гимнастика. В рамках Игр организованы соревнования по 3 видам гимнастики – художественной гимнастике, мужской и женской спортивной гимнастике.

В последние годы развитию художественной гимнастики в Азербайджане уделяется особое внимание. Благодаря этому наши спортсменки добиваются побед в этом виде спорта. Соревнования по гимнастике, стартовавшие на Национальной гимнастической арене 12 мая – в день грандиозной церемонии открытия Игр, завершатся 15 мая.

Результат (128,200), показанный членами сборной Азербайджана Мариной Дурундой, Жалей Пириевой, Зохрой Агамировой в течение двух дней соревнований по сумме четырех упражнений - с обручем, мячом, булавами, лентой, принес нашей команде звание чемпиона. 65,250 из этих очков наша команда набрала днем ранее в упражнениях с мячом и обручем.

Второе место заняла национальная команда Узбекистана (123,850), а третье – Турции (101,650).

Медали победительницам вручила Первый вице-президент Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева.

В честь нашей команды по художественной гимнастике, ставшей чемпионом «Баку-2017», прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг страны.

14 мая состоится финал индивидуальных соревнований.

Напомним, что Маринда Дурунда и Жаля Пириева вышли финал в упражнениях с лентой и булавами.

President.az

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