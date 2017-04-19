Выделено 3 млн манатов на поддержку деятельности Молодежного фонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении дополнительных мер, направленных на поддержку деятельности Молодежного фонда при Президенте Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в целях финансирования проектов, представленных физическими лицами молодежных организаций в возрасте 16-29 лет, Молодежному фонду выделено 3 миллиона манатов из Резервного фонда главы государства.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке.

Р.Д., И.А.