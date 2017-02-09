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Xроника

Президент Азербайджана встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова - ФОТО 09.02.2017 12:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 февраля встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Напомним, что Распоряжение о присвоении погибшему 29 декабря 2016 года при отражении армянской диверсии военнослужащему Чингизу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» глава государства подписал в минувший вторник.

Тело солдата Ч.Гурбанова, погибшего при пресечении диверсионной деятельности разведывательной группы армянских вооруженных сил, пытавшейся нарушить азербайджано-армянскую государственную границу, долгое время удерживалось армянской стороной и было возвращено только 5 февраля этого года. 

6 февраля в Учебно-тренировочном центре Министерства обороны Азербайджана прошла церемония прощания с Ч.Гурбановым, после чего его тело было отправлено в родной Гусарский район, где он был похоронен.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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