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Xроника

Выделено 4 млн манатов на восстановление села, освобожденного от оккупации 24.01.2017 18:36

В апреле прошлого года в результате успешной контратаки азербайджанской армии стало возможным безопасное проживание жителей деревни Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, освобожденного от армянской оккупации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в целях возвращения мирного населения в родные очаги созданы все условия для проведения работ по восстановлению инфраструктуры на территориях, перешедших под полный контроль ВС Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве 50 частных жилых домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры в качестве первого этапа в рамках работ по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

В связи с этим Госкомитету Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев в первоначальном порядке выделено 4 миллиона манатов из Резервного фонда главы государства.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.

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