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Президент Азербайджана открыл новый военный городок N-ской воинской части Минобороны 23.01.2017 11:54

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 23 января принял участие в открытии построенного в поселке Пирекюшкюль Абшеронского района нового военного городка N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему  Ильхаму Алиеву. 

Глава государства возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Затем Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился с военнослужащими.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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