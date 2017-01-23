Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 23 января принял участие в открытии построенного в поселке Пирекюшкюль Абшеронского района нового военного городка N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Затем Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился с военнослужащими.

Ялчин Алиев, Э.Т.