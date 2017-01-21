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Xроника

В Азербайджане повышена минимальная заработная плата 21.01.2017 14:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной заработной платы.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«C целью улучшения материального благосостояния и усиления социальной защиты населения, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. С 1 января 2017 года утвердить минимальную заработную плату в размере 116 манатов.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

3. Отменить 1-ю часть распоряжения 3112 от 31 августа 2013 года «О повышении минимальной ежемесячной заработной платы» (Сборник законов Азербайджанской Республики, 2013, №8, статья 992)».

Талыб Бархудаев, И.А.

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