USD1.7742
EUR1.8719
RUB0.0295
Brent53.73
WTI50.97
Золото1 187.95
S&P 500 Index2 268.90
Nikkei 22519 357.07
Xроника
Bu xəbər
azərbaycanca

В Азербайджане отметят 300-летие Моллы Панаха Вагифа 12.01.2017 19:09

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации 300-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа.

 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В 2017 году исполняется 300 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа. Включение его имени в «Программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий на 2016-2017 годы» ЮНЕСКО является свидетельством высокой оценки гуманистических ценностей в творчестве этого могучего мастера слова, оставившего неизгладимый след в истории богатой многовековой литературы Азербайджана. 

Молла Панах Вагиф – бессмертный творец, создавший литературную школу, отличавшуюся своими традициями. Создав неподражаемые образцы поэзии, сохранившие на протяжении веков свое значение, он придал импульс развитию национальной литературы в новом направлении. Благодаря Вагифу азербайджанский стих вступил в очередной этап своей истории. Его наследие, составляющее одну из ярких страниц летописи нашей классической художественной мысли, и сегодня продолжает служить духовно-нравственному совершенствованию людей. Вагиф, вошедший в историю Азербайджана еще и как политический деятель, демонстрировал мудрость и дальновидность в решении судьбоносных вопросов.

Творчество Вагифа всегда являлось объектом исследования, его произведения издавались массовым тиражом, проводились юбилеи. 14 января 1982 года по непосредственной инициативе и с участием великого лидера Гейдара Алиева состоялось открытие величественного мавзолея, возведенного на могиле поэта в Шуше – древнем культурном центре Азербайджана. Армянские вооруженные бандитские отряды, оккупировавшие Шушу 8 мая 1992 года, в нарушение всех норм международного права совершили здесь акты вандализма в отношении образцов культуры, разграбили и уничтожили около 600 историко-архитектурных памятников, в том числе разрушили дома-музеи Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и мавзолей Моллы Панаха Вагифа.

Более глубокое изучение и исследование наследия Вагифа в свете идеологии азербайджанства является одним из важных вопросов, которые и сегодня сохраняют актуальность и ожидают своего решения.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения 300-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа постановляю:

1. Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 300-летнему юбилею Моллы Панаха Вагифа.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

395количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Я не рада, что осталась в живых» - Горькая история изнасилованной в Турции гражданки АзербайджанаПобедительницу конкурса красоты в Италии облили кислотой - ФОТОСлишком красивую сотрудницу банка уволили за сексуальность – ФОТО – ВИДЕО«Давай, щенок»: Никита Джигурда спровоцировал конфликт в «Прямом эфире» - ВИДЕООтец Давудика: «Наш маленький герой столько выдержал! Помогите ему одержать полную победу над болезнью!» - ФОТО - ВИДЕО18-летняя дочь Сильвестра Сталлоне снялась в откровенном ролике – ФОТО – ВИДЕОВ Азербайджане начинается раздельная выдача прав для «автомата» и «механики»Дубайские каникулы «Вице-Мисс Украина 2015» Феридэ Ибрагимовой – ФОТОДочь Трампа Иванка заявила о временном уходе из бизнесаВ Баку начался суд над женщиной, задушившей дочь после слухов о том, что ее изнасиловали

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 января00:16 Министр: «Если от Азербайджана поступит достаточно газа, у нас не будет потребности в дополнительных поставках»12 января23:44 Мэттис обеспокоен действиями России в ядерной сфере23:11 Помпео: Сноуден вводит в заблуждение народ США по поводу действий АНБ22:40 Содокладчики Мониторингового комитета Совета Европы побывали в Министерстве внутренних дел22:26 Мэттис заявил, что ожидания от сотрудничества с Россией «очень скромные»22:03 Минобороны и Генштаб Турции подписали меморандум о безопасности полетов21:40 Возвращение России в ПАСЕ связано с отменой ЕС санкций, считает Пушков21:17 МВД АР подало запрос в Генпрокуратуру по обвинению Мехманом Гусейновым сотрудников полиции21:10 U-21 сыграла вничью с «Рот-Вайссом»21:05 Россия начала сокращение нефтедобычи20:45 Платформа «YARAT Friends» подвела итоги 2016 года - ФОТО20:25 В Азербайджане объявлена налоговая амнистия20:15 В Италии и Испании зафиксировали новые случаи заражения птичьим гриппом20:06 Təhsil TV провело эксклюзивное интервью с госсекретарем МИД Франции – ВИДЕО19:48 «Азеравтойол» нашел решение для устранения пробок на «Шемахинке» - ФОТО