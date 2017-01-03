Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Союз Мьянма Тейна Сейна с Днем независимости.

Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте Президента АР.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Союз Мьянма - Днем независимости, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мьянмы - мира и благополучия», - говорится в поздравительном послании главы Азербайджанского государства.

Ялчин Алиев, Ф.Б.