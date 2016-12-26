26 декабря в поселке Масазыр Абшеронского района состоялось открытие еще одного жилого здания на 120 квартир для молодых людей, лишенных родительской опеки, и выпускников детских домов.

Принявшая участие в церемонии первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева заложила фундамент еще одного 120-квартирного здания.

Одним из проектов большого социального значения, осуществляемых присоединившимся к инициативе Фонда Гейдара Алиева Агентством по восстановлению и реконструкции территорий, является строительство жилых зданий для выпускников-сирот, покидающих интернаты по достижении совершеннолетия.

В декабре 2014 года с участием первой леди Азербайджана состоялось открытие первого 13-этажного 120-квартирного дома в жилом массиве, заложенном в поселке Масазыр для молодых людей-выпускников детских домов. На этой территории, где проведена большая работа по созданию инфраструктуры, построено еще одно здание.

Первой леди Мехрибан Алиевой было сообщено, что все квартиры в двублочном здании отремонтированы на высоком уровне, оснащены мебелью и другим инвентарем, в том числе кухонным оборудованием и спальными принадлежностями. В здании созданы ясли, залы для проведения церемоний и других мероприятий.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие здания.

Обеспечение квартирами молодых людей, являющихся выпускниками детских домов, и повышение их занятости занимает важное место среди многочисленных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева. Тем самым, благодаря усилиям первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой решается проблема, с давних пор вызывавшая беспокойство в обществе. Давно ожидающая своего решения общественная проблема, связанная с дальнейшей судьбой выпускников детских домов, устраняется по инициативе именно президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

За минувшие годы с участием Мехрибан Алиевой такие дома были сданы в эксплуатацию в различных местах столицы. Этот проект, направленный на решение проблем граждан Азербайджана, является наглядным примером внимания и заботы первой леди о людях, особо нуждающихся в социальной защите, в частности, юношах и девушках - бывших воспитанниках детских домов.

Эта мысль прозвучала на встрече с девушками, получившими новые квартиры. Девушки поблагодарили первую леди за проводимую работу, оказываемую им постоянную поддержку. Они сказали, что эти квартиры стали для них самым прекрасным подарком к Новому году.

Мехрибан Алиева поздравила их с получением новых квартир и наступающими праздниками.

Затем первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева заложила на территории фундамент третьего по счету 120-квартирного 13-этажного здания.

Планируется, что на первом этаже строящегося здания будет размещен детский сад. В результате реализации этого проекта большого социального значения будут также созданы условия для эффективного проведения молодыми людьми - выпускниками детских домов своего досуга. В здании будут действовать тренажерный зал, зал настольного тенниса и интернет-клуб. Здесь будут работать сами выпускники, что играет важную роль в их трудоустройстве.

АЗЕРТАДЖ