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Шоу-Бизнес

Севда Алекперзаде перепела и сняла клип на хит группы «Кярван» - ВИДЕО 05.06.2017 12:41

На азербайджанском музыкальном YouTube канале Baku Music Factory презентован новый клип заслуженной артистки Севды Алекперзаде «Şahzadə».

Песня «Şahzadə» (музыка Микаила Векилова, слова Малика Фарруха) является одним из абсолютных хитов легендарной азербайджанской группы «Кярван» - впервые она была исполнена в конце 80-х годов XX века солисткой коллектива Севиль Гаджиевой, и многие слушатели знают ее под названием «Gəl, yarım».

К репертуару группы «Кярван» не раз обращались практически все азербайджанские исполнители, включая песни в свои концертные программы и альбомы, или же записывая хиты коллектива в рамках телевизионных и радиопроектов. В основном это хиты «Qara qözlər» и «Sarı güllər», к песне «Şahzadə» никто ранее не обращался – вторую жизнь и новое дыхание ей дала заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде. Отметим, что ее версия песни уже завоевала любовь слушателей и занимает лидирующие позиции в хит-парадах азербайджанских радиостанций.

Ниже приведен клип на песню «Şahzadə (Gəl, yarım)», снятый режиссером Фархадом Али, являющимся автором множества знаковых работ в творчестве топовых азербайджанских артистов – ранее именно Ф.Али был снят клип С.Алекперзаде «Sən yadıma düşəndə».

Над проектом, осуществленным компанией Peachline, работала большая творческая команда – музыкальным продюсером выступил Исмаил Асадов, а аранжировал трек Самир Султанов. Ассистент режиссера – Рамиз Нагиев, спецэффекты – Эмин Мехтиев. Стилист клипа – Лейла Мамедова; в работе над образами С.Алекперзаде приняли участие визажист Эльнур Гусейнов, дизайнер Сабина Гусейн, мастер тату Назрин Насирова.

Также в съемках клипа задействованы танцоры азербайджанского шоу-балета «Nero».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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