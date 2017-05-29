Украинская певица Джамала в интервью изданию «Обозреватель» впервые прокомментировала инцидент со скандальным украинским блогером и пранкером Виталием Седюком, который во время ее выступления оголился на сцене Евровидения, выскочив на сцену с австралийским флагом.

В прямом эфире он успел провести на сцене с голыми ягодицами около 30 секунд. Его задержали и отправили в следственный изолятор.

По словам певицы, победительницы Евровидения-2016, поступок Седюка шокировал ее. Она дала понять, что случившееся во время премьеры ее песни является явным «проколом охраны» и у нее «много вопросов к организаторам».

«Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они - нет», - заявила певица.

Она не склонна считать пранкера, который, по ее словам, испугался больше, чем она, одного виновным в инциденте. «Виновный есть. И не пранкер. Аваков (министр внутренних дел Украины - прим «РГ») говорил: «Нужно посадить...», - не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы «провтыкали» и вы должны отвечать за это», - отметила Джамала.

Кстати, выяснилось, что Седюк, известный на Украине своими провокационными поступками, попал на Евровидение без билета.

Rg.ru