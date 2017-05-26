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Шоу-Бизнес

С Бюлент Эрсой произошел несчастный случай на съемках – ФОТО 26.05.2017 19:53

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, с турецкой певицей Бюлент Эрсой на съемках в Индии произошел несчастный случай.

По окончании съемок, проходивших при жаре в 46 градусов, Б.Эрсой решила отдохнуть, присев на траве, где была укушена змеей в ногу – после укуса змеи на крик певицы сбежалась съемочная группа, вызвавшая скорую помощь.

Медики оказали Б.Эрсой необходимую первую медицинскую помощь, однако в связи с тем, что нога певицы распухла от укуса и покраснела, ее отправили на обследование в больницу.

Ф.В, Г.Р. 

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