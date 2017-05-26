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Шоу-Бизнес

Полный аншлаг. Обладатели премий «Грэмми» и «Оскар» на концерте EMIN'а в Нью-Йорке – ФОТО – ВИДЕО 26.05.2017 18:15

На днях в Нью-Йорке, в известном Линкольн Центре, театре Роуз Холл, с аншлагом прошел концерт EMIN'а. Специальными гостями вечера стали не просто известные музыканты, но и обладатели премий «Грэмми» - Дэвид Фостер, Найл Роджерс и Крис Ботти.

Специально к концерту было подготовлено много сюрпризов. Музыкальный продюсер, обладатель 16-ти премий «Грэмми» и номинант на «Оскара» хитмейкер Дэвид Фостер аккомпанировал EMIN'у на рояле песни STILL, «Забыть тебя», Woman, рок-н-ролл Элвиса Пресли, а также сыграл для зрителей несколько своих самых известных хитов.

Это было уже второе совместное выступление музыкантов на одной сцене. Прошлым летом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел эксклюзивный концерт EMIN'а для американского телеканала PBS, где специальным гостем как раз и стал Дэвид Фостер. Концерт собрал 50-тысячную аудиторию, его показали в более чем 150 городах США. Стоит отметить, что несколько песен из этого концерта вошли в последней альбом артиста Love is a Deadly Game.

Далее, во время исполнения легендарной песни Джо Кокера You are so Beautiful, Дэвид Фостер подготовил и свой сюрприз: пригласил на сцену самого известного трубача в мире Крисса Ботти - обладателя «Грэмми-2013». Невероятная музыка Криса заставила зал буквально замереть от восхищения.

На этом сюрпризы вечера не закончились, и в самой танцевальной части концерта на сцене появился виртуозный гитарист Найл Роджерс, известный по синглу Get Lucky с группой «Дафт Панк». Его сотрудничество и дружба с EMIN'ом начались с сингла Boomerang, хита, который входил в топ-чарты в Америке и Европе в 2015 году. На шоу в Нью-Йорке они также исполнили новый сингл EMIN'а Good Love, мировой релиз которого состоялся в этом месяце.

Зал танцевал, аплодировал и очень тепло встречал EMIN’a и его гостей. По словам самого артиста, это шоу было одним из самых ярких и лучших в его жизни.

С.К., Э.Т.

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