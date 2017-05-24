В Баку стартовала Азербайджанская неделя моды, проходящая при поддержке Министерства культуры и туризма и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Азербайджанская неделя моды проходит дважды в год: в мае и ноябре – данный сезон юбилейный, мероприятие проводится в пятый раз. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

Первый день юбилейного сезона запомнился показом дизайнера Эльнары Бекировой под названием «Как в кино», моделями в котором выступили молодые азербайджанские актрисы театра и кино.

На подиум под мировые саундреки вышли Кямаля Пириева, ставшая главной моделью вечера, завершившая показ, Умка Гаджиева, Севиндж Алишева, Джамиля Тагизаде, Наргиз Алиева, Хумар Салимова, Ульфет Башир, Зульфия Мамедова, Айсель Назим, Зарина Гурбанова, Дуйгу Девели, Гюльшан Гусейнли.

Ф.В, Г.Р.