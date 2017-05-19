На официальном YouTube канале заслуженной артистки Ройи Айхан презентована ее новая песня «Yar gələrsən».

Лирическая композиция «Yar gələrsən» Айсель Гулиевой, известной читателям 1news.az в качестве автора абсолютного хита Мири Юсифа «Səbəbkar» - автор слов Азер Адыгезал.

Аранжировал трек, у которого есть все шансы стать хитом предстоящего лета, Рамин Велибеков – не исключено, что в будущем на песню «Yar gələrsən», тепло встреченную поклонниками певицы и пользователями социальных сетей, будет снят видеоклип.

Ф.В., И.А.