Идея масштабной акции «Одна на всех», проводимой телекомпанией НТВ (на официальной Facebook-странице которой я и увидел анонс), информационным агентством и радио Sputnik и социальной сетью «Одноклассники» с участниками проекта «Ты супер», акции, посвященной 72-летию Великой Победы советского народа над фашизмом, тронула меня до глубины души и захватила целиком.

Мне страстно захотелось, чтобы наша страна тоже стала частью этого важного, нужного и благородного порыва. Кто может спокойно слушать знаменитую песню Булата Окуджавы из киноленты «Белорусский вокзал», тем более, когда ее исполняют дети?

Долго ломать голову над тем, каким будет бакинский ролик, мне не пришлось – через минуту я уже знал, что у нас будет оригинальная аранжировка с вкраплениями национальной музыки, что мы покажем столичные памятники, а главное – что наше видео украсят участники детского фестиваля «Зима» и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, завоевавшие для нас с вами мирное небо над головой.

И я был безмерно счастлив, когда мою инициативу поддержали буквально все, к кому я обратился. Все сразу загорелись идеей – и талантливый музыкант и аранжировщик Рустам Рзаев, и преподаватель вокала Мила Ягубова, и молодой амбициозный режиссер видео Эмин Мурадов со своей съемочной командой, и родители детишек, в особенности – Ягуб Гасанов, решивший все бюрократические вопросы, связанные с разрешением на съемки исторических памятников, и вообще помогавший как мог. А наши маленькие герои час за часом ожидали своей очереди на съемочной площадке и делали столько дублей, сколько было нужно. Я благодарю всех, кто был с нами, и отдельное спасибо самым скромным, пожелавшим сохранить инкогнито – без них этот проект не состоялся бы.

Ну а самым трогательным и волнительным моментом всего процесса съемок стало появление на съемочной площадке героев Великой Победы в сопровождении родных. Когда вошли Мамеднаби Наджафов и Хилал Ибрагимов – все вокруг словно замерло… Мы забыли обо всем на свете – в том числе и о съемке… Дети буквально засыпали дорогих гостей букетами цветов, обнимая и целуя их со словами благодарности, а ветераны… еле сдерживали слезы. В их глазах было столько всего, что просто не передать словами.

Хилал Ибрагимов воевал с первых дней войны и дошел до Берлина. Мамеднаби Наджафов отличился при обороне Москвы и освобождении Беларуси, а сопровождавший его моложавый военный оказался генерал-майором Рамизом Наджафовым - герой Великой Отечественной войны воспитал героя войны Карабахской.

Благодарная память – это самое малое и в то же время самое важное, что мы может дать нашим героям, не щадившим своих жизней ради нас и нашей земли. Пока подвиг наших дедов и прадедов живет в наших сердцах, нам не будет стыдно смотреть в глаза своим детям, а, передав им память о нем, мы выполним свой долг перед внуками. Именно эта память, бережно передаваемая из поколения в поколение, и делает нас достойными сыновьями нашей Родины.

Сеймур Закаряев, Э.Т.

Фотограф, он же ассистент оператора нашего видео – Мурад Мурадлы

​