Популярные интернет сайты о международном песенном конкурсе «Евровидение» подвели итоги предварительных голосований, связанных с участниками конкурса этого года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Dihaj, по результатам голосования популярного евровидийного сайта Oikotimes.com, в котором приняли участие более 7,5 тыс. уникальных пользователей, Азербайджан входит в ТОП 3 стран, которые попадают в финал конкурса по итогам первого полуфинала.

В голосовании фанатов конкурса сайта Wiwiblogs.com, в котором приняли участие 26 тысяч человек, Dihaj входит в ТОП 5 участников первого полуфинала.

В опросе этого же сайта, евровидийные фаны также высоко оценили оригинальный клип на песню «Skeletons», включив его в пятерку лучших клипов 42 стран участниц конкурса.

По совокупности всех ставок букмекеров в финале конкурса Азербайджану предсказывают место в первой десятке.

Отметим, что Dihaj уже прибыла в столицу «Евровидения 2017» город Киев для первой официальной репетиции на конкурсной сцене, которая состоится 30 апреля.

Dihaj с песней «Skeletons», авторами которой являются Иса Меликов и Сандра Бьорман, представит Азербайджан в первом полуфинале «Евровидения 2017» - выступит певица под 8-м порядковым номером.

Ф.В, Г.Р.