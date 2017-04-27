USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
Шоу-Бизнес

СМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны Фриске 27.04.2017 20:35

В начале апреля в СМИ обсуждалось решение суда, согласно которому Дмитрия Шепелева оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он мешал встречам своего сына Платона с родственниками со стороны его матери покойной Жанны Фриске.

Тогда отец мальчика обещал, что разрешит увидеться с наследником его бабушке с дедушкой, но, как оказалось, он не сдержал своего слова. В связи с этим родители покойной певицы подали жалобу на телеведущего, к которой прикрепили скриншоты переписок с Дмитрием. Таким образом они смогли доказать представителям власти, что Шепелев никак не реагирует на их обращения относительно встреч с внуком. Все смс-сообщения от матери Жанны – Ольги -  в адрес телеведущего остались без ответа.

Напомним, что семья Фриске не смогла встретиться с Платоном и в день его рождения 7 апреля. Бабушка была вынуждена поздравить единственного внука в смс-сообщении, отправленном Дмитрию. Однако передал ли он малышу пожелания от родных, пока неизвестно. Ведь Шепелев так и не ответил Ольге.

C.К., Э.Т.

1050количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Жена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОКим Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»Состоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОПолина Гагарина «рассекретила» беременность фотографией в бикини - ФОТОВ Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНОЛа Лига: «Барселона» уничтожила «Осасуну», «Реал» разгромил «Депортиво» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля21:16 Бахар Мурадова: Подверженность Турции столь несправедливому подходу не подчиняется никакой логике20:56 Трамп провел переговоры с президентом Аргентины20:42 Проведено бесплатное офтальмологическое обследование, приуроченное ко дню рожденья видного ученого - ФОТО20:35 СМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны Фриске20:19 В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина - ФОТО19:55 Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией19:47 В Париже ограбили квартиру премьер-министра Франции19:30 Сообщение Комиссии по вопросам помилования при Президенте АР19:12 Сколько автобусов в Баку перешли на карточную систему оплаты?19:00 Турецкие моряки спасли экипаж российского судна - ФОТО18:52 В ОДКБ сообщают, что боевики ИГИЛ уходят в Афганистан18:36 Курс на пятницу: манат сохраняет стабильность к доллару18:28 GEMMS Group выступает за регулирование дорожного движения в Баку на примере Первых Европейских игр18:20 Дана Борисова страдает от наркотической зависимости18:12 Генсек НАТО признал за Турцией право преследовать подозреваемых в попытке путча