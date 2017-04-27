В начале апреля в СМИ обсуждалось решение суда, согласно которому Дмитрия Шепелева оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он мешал встречам своего сына Платона с родственниками со стороны его матери покойной Жанны Фриске.

Тогда отец мальчика обещал, что разрешит увидеться с наследником его бабушке с дедушкой, но, как оказалось, он не сдержал своего слова. В связи с этим родители покойной певицы подали жалобу на телеведущего, к которой прикрепили скриншоты переписок с Дмитрием. Таким образом они смогли доказать представителям власти, что Шепелев никак не реагирует на их обращения относительно встреч с внуком. Все смс-сообщения от матери Жанны – Ольги - в адрес телеведущего остались без ответа.

Напомним, что семья Фриске не смогла встретиться с Платоном и в день его рождения 7 апреля. Бабушка была вынуждена поздравить единственного внука в смс-сообщении, отправленном Дмитрию. Однако передал ли он малышу пожелания от родных, пока неизвестно. Ведь Шепелев так и не ответил Ольге.

C.К., Э.Т.