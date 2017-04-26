За неделю новый остросюжетный клип Emin'а «Good Love» набрал более 1,5 миллиона просмотров.

Кажется, первый вице-президент Crocus Group и популярный певец Эмин Агаларов очень любит любить, вдохновляться любовью. Судите сами, в названиях двух его последних англоязычных проектов тоже используется слово любовь – в предыдущем «Love is a deadly game» и новом «Good love». Именно так будет называться новый альбом музыканта, релиз которого намечен на осень этого года.

На днях Emin представил черно-белое видео на песню «Good Love». Ролик можно воспринимать как очередную авантюру (в хорошем значении этого слова) режиссера Алана Бадоева, сюжет клипа больше напоминает жестокий голливудский триллер. Съемки клипа как раз проходили именно в Лос-Анджелесе, на нескольких виллах в Беверли-Хиллз. Роль главной героини в клипе исполнила обладательница титула «Мисс Мордовия-2004» Алена Гаврилова.

Кажется, новый эксперимент Алана и Emin-а пришелся зрителям по душе – видео за несколько дней набрало более 1,5 миллиона просмотров.

А вы видели «Good love» Emin-a?

Сеймур Закаряев

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