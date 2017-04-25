52-летняя Моника Беллуччи вновь доказала, что ее красота вне времени и вне конкуренции.

Признанная во всем мире икона стиля и одна из самых красивых кинодив стала гостьей Пекинского кинофестиваля.

На красную дорожку итальянка вышла дважды в разных нарядах. Оба раза публика была поражена ее внешностью и умением подбирать себе восхитительные наряды. В первый раз Моника появилась на фестивале в черном платье в белый горошек. Этот женственный наряд актриса дополнила черными босоножками на высоких каблуках и крупными солнцезащитными очками. Во второй раз Беллуччи покорила поклонников и коллег невероятным красным платьем с глубоким декольте. Наряд звезды был украшен длинным полупрозрачным шлейфом. Свой яркий, но в то же время элегантный образ она дополнила крупной подвеской из белого металла.

Каждый выход итальянки в свет производит невероятный фурор среди ее поклонников. Моника является наглядным примером того, как красивая женщина может достойно принимать свой возраст и выглядеть при этом сногсшибательно. По словам артистки, у нее нет секретов молодости — она просто радуется жизни и никогда не забывает о том, что она женщина.

С.К., Э.Т.

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