Представляем читателям 1news.az очередную совместную работу фотографа Бахруза Ализаде с актрисой и телеведущей Кямалей Пириевой.

В объективе фотографа Б.Ализаде побывало множество звезд азербайджанского шоу-бизнеса, кино и ТВ, но именно К.Пириева является его творческой музой - съемки, осуществленные с ней, всегда имеют положительные резонанс, как СМИ, так и в социальных сетях.

Очередная совместная работа Б.Ализаде и К.Пириевой была снята на центральной улице Баку и на берегу Каспийского моря – фотосъемка, представленная для просмотра ниже, получила название «Один весенний день».

Отметим, что фотограф и актриса продолжат успешное сотрудничество и далее.

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Фото: Бахруз Ализаде (Ozone Photography)