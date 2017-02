Американская певица Бейонсе получила «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» за клип на композицию Formation.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В данной категории, помимо нее, были номинированы видеоклипы исполнителей Леона Бриджеса и Джейми Экс-Экс, а также групп Coldplay и OK Go.

Альбом «25» британской певицы Адель признали лучшей поп-пластинкой года. В номинации также были представлены канадский исполнитель Джастин Бибер (Purpose), австралийская певица Sia (This Is Acting), американки Ариана Гранде (Dangerous Woman) и Деми Ловато (Confident).

Помимо этого, Адель получила «Грэмми» за «Лучшее сольное поп-исполнение» композиции Hello, обойдя Бейонсе (Hold Up), Джастина Бибера (Love Yourself), представительниц США Келли Кларксон (Piece by Piece) и Ариану Гранде (Dangerous Woman). В общей сложности британка фигурирует в пяти номинациях.

Премии в категории «Лучший альтернативный альбом» была удостоена Blackstar — последняя пластинка британского музыканта Дэвида Боуи, умершего в январе 2016 года. За победу также боролись Radiohead (A Moon Shaped Pool), Игги Поп (Post Pop Depression), Пи Джей Харви (The Hope Six Demolition Project) и фолк-группа Bon Iver (22, A Million).

Кроме того, Боуи был награжден «Грэмми» в номинации «Лучшее рок-исполнение» за композицию Blackstar.

В категории «Лучшее метал-исполнение» победителем стала американская группа Megadeth с композицией Dystopia. Лучшим рок-альбомом года был признан Tell Me I'm Pretty американской рок-группы Cage the Elephant. Он обошел диски California панк-группы Blink-182, Magma музыкального коллектива из Франции Gojira, Death of a Bachelor американцев Panic! at the Disco и работу Weezer одноименной группы из США

Местом проведения начавшейся 12 февраля 59-ой церемонии вручения престижных музыкальных премий «Грэмми» стал Лос-Анджелес (штат Калифорния, США).

Lenta.ru