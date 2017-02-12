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Шоу-Бизнес

В США скончался легендарный джазовый вокалист Эл Джерро 13.02.2017 00:10

Легендарный американский джазовый вокалист Эл Джерро скончался в возрасте 76 лет в США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на менеджера артиста.

По данным СМИ, музыкант объявил о выходе на пенсию после госпитализации на прошлой неделе в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он скончался в воскресенье.

Джерро за свою карьеру семь раз становился лауреатом премии "Грэмми", первую из наград он получил в 1978 году.

Петь Эл Джерро начал с четырех лет вместе с братьями и исполнял солирующие партии на концертах в его родном городе Милуоки, штат Висконсин. На протяжении своей творческой деятельности Джерро записал больше 20 альбомов. Его дебютная пластинка вышла в 1975 году под названием We Got By.

В 2001 году Эл Джерро получил звезду на голливудской "Аллее славы".

РИА Новости

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