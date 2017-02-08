Вице-мисс конкурса «Мисс Украина - 2015», азербайджанская красавица, покорившая Киев, Феридэ Ибрагимова дала интервью журналу «Самые красивые украинки», которое представлено ниже.

Самым ярким моментом в своей жизни Ф.Ибрагимова, вошедшая в «TOP 50» самых красивых женщин Украины, называет в интервью участие в конкурсе «Мисс Украина 2015», а характеризуя себя одним словом, подчеркивает – жизнерадостная.

Феридэ любит восточную музыку, а любимыми книгами являются – «100 лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни, а что касается фильмов, то это «Забросанная камнями» и «Цветок пустыни».

Самым страшным злом, которое придумало человечество, Ф.Ибрагимова считает войну: «Я думаю, что в любом случае худой мир лучше хорошей войны».

- Что вы цените в людях больше всего?

- Понимание, умение входить в положение других людей и давать нужные советы в тот момент, когда это необходимо.

- С каким явлением природы вы себя ассоциируете?

- С радугой.

- Мешает ли вам красота?

- При знакомстве со мной многие люди относятся предвзято из-за сложившегося стереотипа, мол, красивая, значит, высокомерная. Но это длится только первые пять минут общения, пока люди не узнают меня поближе.

- В какой момент вы ощутили себя красивой?

- Наверное, года в четыре, когда стала спрашивать у мамы: «А что это за красивая кукла смотрит на меня из зеркала?».

- Идеальный спутник жизни?

- Это судьба решает, а не мы, выдумывая определенные образы. Это может прозвучать банально, но для меня главное в человеке – душа. Так что стереотип о том, что мужчина должен быть спортивным, красивым и т.д., для меня так и остается стереотипом.

- Ваш любимый вид спорта?

- Играю в теннис, по телевизору люблю смотреть футбол. Болею за «Real Madrid».

- На что вам не жалко потратить последние деньги?

- На путешествия и на благотворительность.

- Какие ошибки были допущены в вашем воспитании?

- Никаких. И мне приятно, что при общении со мной люди подчеркивают мою воспитанность, за что я благодарна родителям.

- Лучше знать или не знать – вы готовы к честным ответам?

Если узнав, сможешь что-то изменить, тогда да, а если нет, то не стоит и пытаться. Мы ведь часто горим желанием знать все, и когда любопытство берет верх, не всегда реализуем информацию правильно и мудро.

- Верите ли вы в судьбу?

- Верю, но также верю и в то, что все в наших руках.

- Если бы у вас появилась эксклюзивная возможность запрещать, чтобы вы запретили в первую очередь и почему?

- Наверное, ничего, ведь этим ничего не добьешься, как говорится «запретный плод сладок».

- Насколько вы зависите от общественного мнения?

- Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что нужно принимать именно те решения, которые близки сердцу, ведь мы живем один раз, а общественное мнение сегодня одно, а завтра другое.

- Что не простите никогда?

- Предательство.

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Ф.В, Г.Р.