Вице-мисс конкурса «Мисс Украина - 2015», азербайджанская красавица, покорившая Киев, Феридэ Ибрагимова дала интервью журналу «Самые красивые украинки», которое представлено ниже.
Самым ярким моментом в своей жизни Ф.Ибрагимова, вошедшая в «TOP 50» самых красивых женщин Украины, называет в интервью участие в конкурсе «Мисс Украина 2015», а характеризуя себя одним словом, подчеркивает – жизнерадостная.
Феридэ любит восточную музыку, а любимыми книгами являются – «100 лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни, а что касается фильмов, то это «Забросанная камнями» и «Цветок пустыни».
Самым страшным злом, которое придумало человечество, Ф.Ибрагимова считает войну: «Я думаю, что в любом случае худой мир лучше хорошей войны».
- Что вы цените в людях больше всего?
- Понимание, умение входить в положение других людей и давать нужные советы в тот момент, когда это необходимо.
- С каким явлением природы вы себя ассоциируете?
- С радугой.
- Мешает ли вам красота?
- При знакомстве со мной многие люди относятся предвзято из-за сложившегося стереотипа, мол, красивая, значит, высокомерная. Но это длится только первые пять минут общения, пока люди не узнают меня поближе.
- В какой момент вы ощутили себя красивой?
- Наверное, года в четыре, когда стала спрашивать у мамы: «А что это за красивая кукла смотрит на меня из зеркала?».
- Идеальный спутник жизни?
- Это судьба решает, а не мы, выдумывая определенные образы. Это может прозвучать банально, но для меня главное в человеке – душа. Так что стереотип о том, что мужчина должен быть спортивным, красивым и т.д., для меня так и остается стереотипом.
- Ваш любимый вид спорта?
- Играю в теннис, по телевизору люблю смотреть футбол. Болею за «Real Madrid».
- На что вам не жалко потратить последние деньги?
- На путешествия и на благотворительность.
- Какие ошибки были допущены в вашем воспитании?
- Никаких. И мне приятно, что при общении со мной люди подчеркивают мою воспитанность, за что я благодарна родителям.
- Лучше знать или не знать – вы готовы к честным ответам?
Если узнав, сможешь что-то изменить, тогда да, а если нет, то не стоит и пытаться. Мы ведь часто горим желанием знать все, и когда любопытство берет верх, не всегда реализуем информацию правильно и мудро.
- Верите ли вы в судьбу?
- Верю, но также верю и в то, что все в наших руках.
- Если бы у вас появилась эксклюзивная возможность запрещать, чтобы вы запретили в первую очередь и почему?
- Наверное, ничего, ведь этим ничего не добьешься, как говорится «запретный плод сладок».
- Насколько вы зависите от общественного мнения?
- Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что нужно принимать именно те решения, которые близки сердцу, ведь мы живем один раз, а общественное мнение сегодня одно, а завтра другое.
- Что не простите никогда?
- Предательство.
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Ф.В, Г.Р.