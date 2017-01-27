Международный песенный конкурс «Евровидение 2017» пройдет в мае в столице Украины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт «Евровидения», 31 января в зале Киевской городской администрации пройдет жеребьевка стран-участниц, в ходе которой будет определено, какие страны выступят в первом полуфинале, а какие — во втором.

Церемония передачи символического ключа «Евровидения» от президента горсовета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак мэру Киева Виталию Кличко также состоится в этот же день.

Напомним, что Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2017» представит певица Диана Гаджиева, конкурсная песня которой будет презентована в скором времени.

Даты полуфиналов - 9 мая и 11 мая, а финал конкурса, в котором примут участие 43 страны, состоится 13 мая.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.