Премьера клипа: Эльдар Гасымов «Tell me about love» - ВИДЕО

Экстремально холодные условия, температура у артистов и даже сожженный автобус - все это происходило на съемках клипа на новую песню Эльдара Гасымова «Tell me about love», рассказывающую о печальной истории любви, прошедшей через многие испытания, но не сумевшей сохранить главного – верности.

Песня написана Эльдаром Гасымовым и Орханом Багировым, продюсером трека стал известный шведский композитор Йохан Йемтберг.

Над созданием клипа трудилась команда Empire Entertainment. Режиссером и сценаристом выступил Илькин Ширинли, монтажером и цветокорректором стал Алекс Анищенко, бэкстейдж отснял Рамин Нифталиев, исполнительный продюсер - Мурад Гурбанов, генеральный продюсер - Омар Абдулкеримов.

В главных ролях в видео «Tell me about love» танцоры AlarmDanceCrew, Лейли Мишина и Рамиль Мамедли.

«Эта песня полна вопросов, ответы на которые ищут миллионы людей, бедные и богатые, честные и не очень, трусливые и самые храбрые на свете. «Почему?», «Как теперь мне жить?», «А может попробовать еще раз?», «Прощать ли?», «Стоит ли?». Она так же, как и все другие, не отвечает ни на один из них. Но она рассказывает историю, очень личную, драматичную.

Я ни в коем случае не хочу предостеречь слушателей от сердечных переживаний, бессонных ночей и разочарований. Наоборот, мы должны чувствовать вкус потерь, чтоб знать цену приобретениям. Нельзя бояться терять, отпускать, признаваться в своих ошибках и меняться. А самое главное, нельзя бояться любить - искренне, преданно, иногда безответно и отверженно. Потому что любовь – это самый большой дар», - отмечает Эльдар Гасымов.

В скором времени песня «Tell me about love» будет запущена в ротацию и на азербайджанском языке – первыми ее услышали представители азербайджанских СМИ, для которых Э.Гасымов спел на пресс-конференции.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.