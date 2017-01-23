USD1.8311
EUR1.9659
RUB0.0307
Brent55.42
WTI52.42
Золото1 215.41
S&P 500 Index2 271.31
Nikkei 22518 999.02
Шоу-Бизнес

Пользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕО 23.01.2017 14:39

Киноляп в сериале «Cesur ve Güzel» не остался не замеченным со стороны поклонников проекта, выходящего в эфир на турецком телеканале Star.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mynet.com, темой критики поклонников сериала в социальных сетях стал эпизод, в котором главные герои проекта «Cesur ve Güzel» в исполнении Кыванча Татлытуга и Тубы Беюкюстун попадают в аварию.

Поклонники нашли в приведенном ниже эпизоде киноляп – герои сериала едут на автомобиле одной марки, а непосредственно в сцене аварии задействована другая машина, что вызвало шквал критики и бурное обсуждение фанатов сериала в соцсетях.

Ф.В, Г.Р. 

283количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Азербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОЧто надевали первые леди США на инаугурации мужей - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОВ сеть попали кадры избиения азербайджанской участницы турецкого «свадебного» шоу – ВИДЕОТрамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурацииДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегВзрыв из прошлого: солисты культовой группы «Dəyirman» 21 год назад – ФОТОЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВ Марокко состоялась вторая свадьба актера Мурата Йылдырыма, женившегося на марокканской королеве красоты - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января15:30 «Сборная Баку» о выходе в Высшую лигу КВН: «Мы долго шли к этому результату»15:25 У актеров, исполняющих роль брата и сестры в сериале «Vatanım Sensin», завязался роман - ФОТО15:19 Постпредство Азербайджана в ОБСЕ: Требовать от Баку соблюдения принципа неприменения силы против Армении неуместно15:18 Азербайджанские IT-компании участвуют в тендере в Таджикистане15:06 Трамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остается14:57 Лучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТО14:52 «Она принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТО14:39 Пользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕО14:27 Во вторник в Баку и на Абшероне ночью морозно14:11 Дональд Трамп уволил американских послов, не подумав о замене13:53 В японском питомнике лев напал на людей, есть пострадавшие13:45 Азербайджанцы заслонили флагами армянский стенд на туристической выставке в Мадриде - ВИДЕО13:30 Второй этап контейнерного порта Petlim будет задействован в июне – SOCAR Turkiye Enerji13:14 Британское радиошоу будет транслироваться в Азербайджане12:59 Эльмира Ахундова: «Азербайджан представляет немалый интерес для Люксембурга»