Киноляп в сериале «Cesur ve Güzel» не остался не замеченным со стороны поклонников проекта, выходящего в эфир на турецком телеканале Star.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mynet.com, темой критики поклонников сериала в социальных сетях стал эпизод, в котором главные герои проекта «Cesur ve Güzel» в исполнении Кыванча Татлытуга и Тубы Беюкюстун попадают в аварию.

Поклонники нашли в приведенном ниже эпизоде киноляп – герои сериала едут на автомобиле одной марки, а непосредственно в сцене аварии задействована другая машина, что вызвало шквал критики и бурное обсуждение фанатов сериала в соцсетях.

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Ф.В, Г.Р.