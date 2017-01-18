Видеоролик со свадьбы актеров Бейзы Шекерчи и Энгина Хепили, на которой присутствовали звезды турецкого кино, вызвал резонанс в турецких СМИ.

Несмотря на то, что мероприятие, на котором был снят вызвавший резонанс ролик, состоялось в 2015 году, только сейчас видео появилось в социальных сетях, где стало темой обсуждения пользователей.

На видео звездные пары - певец Кенан Догулу с супругой Берен Саат (исполнительница роли Кесем султан в одноименном сериале), Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в «Великолепном веке», с супругой Бергузар Корел - поздравляют Б.Шекерчи и Э.Хепили со свадьбой и высказывают свои пожелания.

В ролике видно, что поздравляющая молодоженов Берен Саат пьяна, а всегда строгий и сдержанный Халит Эргенч в этот раз предстал веселым и постоянно перебивающим супругу Бургузар Корел, дурачась на камеру.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.