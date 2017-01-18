Новым героем программы Виктории Дербишайр на телеканале BBC стал кузен Джорджа Майкла - Андрос Гиоргиу, который уверен в том, что причиной смерти певца являются запрещенные препараты.

«Тяжелые наркотики вернулись в его жизнь. Я думаю, что он принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами. И его сердце просто перестало биться», - заявил А.Гиоргиу в ходе шоу.

Кроме того, он добавил, что ранее Джордж Майкл имел зависимость от курительного кокаина, но сообщения СМИ о том, что в настоящее время артист употребляет героин – ложь: «Это единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался».

Андрос Гиоргиу

При этом кузен певца уверен, что кончина артиста - результат несчастного случая, а не самоубийство, хотя и отмечает, что мысли о суициде посещали знаменитость: «Я считаю, что у Майкла были мысли о самоубийстве, поскольку у него наблюдались проблемы с душевным здоровьем. Но я не считаю, что его смерть – самоубийство».

Джордж Майкл

Напомним, что Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53-х лет. Несмотря на проведенное вскрытие, причина смерти певца до сих пор устанавливается.

Spletnik.ru