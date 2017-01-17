Компания Warner Music Russia подает в суд на популярную исполнительницу Бьянку за незаконную концертную деятельность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Newstes.ru Бьянка в скором времени предстанет перед судом за несогласованную концертную деятельность – популярная исполнительница дала полсотни выступлений за спиной компании Warner Music Russia, нанеся ей огромный финансовый ущерб.

Представитель юридической фирмы Semenov&Pevzner Виталий Крец сообщает, что нанесенный Бьянкой ущерб исчисляется серьезными цифрами – юрист рассказывает, что договор с певицей был заключен еще в 2012 году и по его условиям обязательства по продвижению артистки ложились на плечи Warner Music Russia. Также компания занималась концертной деятельностью звезды, и каждое выступление должно было согласовываться.

«Бьянка, в свою очередь, выплачивала проценты с выступлений, далее нами был зафиксирован факт концертов без согласования с компанией. За 2015 год Бьянка в обход порядка дала 50 концертов в Германии, Казахстане, Азербайджане и в разных городах России, в том числе в Москве», - сообщил В.Крец.

Компания Warner Music Russia намерена отсудить у Бьянки более 8 миллионов рублей.

Ф.В., И.А.