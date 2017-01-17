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Шоу-Бизнес

За что боролась: с чем осталась Эмбер Херд после развода с Джонни Деппом – ФОТО 17.01.2017 16:36

Стал известен финал одного из самых громких звездных разводов последних лет.

Точка в самом громком судебном процессе последних лет поставлена - Джонни Депп и Эмбер Херд официально разведены. По решению суда в течение года актер обязуется выплатить экс-супруге сумму в размере 6,8 миллиона долларов отступных, 200 тысяч из которых уже переведены на счет 30-летней знаменитости.

Кроме того, Херд получила два дорогостоящих автомобиля — Range Rover 2015 года выпуска и легендарный Ford Mustang 1968 года. Также с Херд остаются жить ее любимые собаки Пистолет и Бу и лошадь по кличке Эрроу. Из недвижимости бывшей жене Джонни Деппа по решению суда ничего не причитается.

В свою очередь, актер сохранил за собой право на всю приобретенную в браке и до брака недвижимость, среди которой виллы и роскошные особняки по всему миру. Также Депп остается полноправным владельцем собственного автопарка из 42 автомобилей: от раритетных авто и машин для гольфа до катеров.

Не успев развестись с бывшей женой, Джонни Депп уже готовится к новому судебному разбирательству - на этот раз со своими менеджерами. Актер уверен, что последние годы его сотрудники неверно распоряжались его финансами, допуская существенные денежные утечки. 53-летний Депп намерен отсудить у нерадивых менеджеров круглую сумму в размере 50 миллионов долларов. Очевидно, что часть этих денег пойдет на уплату немаленьких отступных бывшей жене.

Elle.ru

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