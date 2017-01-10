Наградной сезон - в самом разгаре: несколько минут назад Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA, самую престижную награду в области кино и ТВ за пределами Америки.
И вновь лидером по количеству номинаций стал мюзикл Дэмьена Шазелла – «Ла-Ла Ленд» - он может завоевать 11 статуэток, за ним следуют фильмы «Прибытие» и «Под покровом ночи» - по 9 номинаций. «Манчестер у моря» претендует на победу в шести категориях.
За звание «Лучшего актера» вновь будут бороться Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и Кейси Аффлек, но также к их компании присоединился Джейк Джилленхол - академия отметила его работу в фильме «Под покровом ночи». В категории «Лучшая актриса» представлены все те же, что и на «Золотом глобусе», - Натали Портман, Эмма Стоун, Мерил Стрип, Эми Адамс, «новичком» же стала Эмили Адамс.
70-я церемония вручения премии BAFTA состоится 12 февраля в концертном зале Альберт-Холл. Ведущим церемонии, как и в прошлом году, станет Стивен Фрай.
Cписок номинантов на премию BAFTA 2017:
Лучший фильм
«Ла-Ла Ленд»
«Лунный свет»
«Манчестер у моря»
«Прибытие»
«Я, Дэниел Блэйк»
Лучший британский фильм
«Американская милашка»
«В тени»
«Записки о слепоте»
«Отрицание»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Я, Дэниел Блэйк»
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
«В тени» - режиссер и сценарист Бабак Анвари, продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл, Лакен Тох
«Записки о слепоте» - режиссер, сценарист и продюсер Питер Миддлтон, режиссер и сценарист Джеймс Спинни, продюсер Джо Джо Эллисон
«Новая эра Z» - сценарист Майк Кэри, продюсер Камилль Гатин
«Пас» - режиссер Бен Э. Уильямс, сценарист Джон Доннелли
«The Hard Stop» - сценарист, режиссер и продюсер George Amponsah, сценарист и продюсер Дайонн Уокер
Лучший фильм на иностранном языке
«Джульетта»
«Дипан»
«Мустанг»
«Сын Саула»
«Тони Эрдманн»
Лучший актер
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»
Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»
Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи»
Райан Гослинг – «Ла-Ла Ленд»
Вигго Мортенсен – «Капитан Фантастик»
Джейк Джилленхол
Лучшая актриса
Эми Адамс – «Прибытие»
Эмили Блант – «Девушка в поезде»
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»
Мэрил Стрип – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Натали Портман – «Джеки»
Эмили Блант
Лучший актер второго плана
Аарон Тейлор-Джонсон – «Под покровом ночи»
Дев Патель – «Лев»
Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Джефф Бриджес – «Любой ценой»
Махершала Али – «Лунный свет»
Лучшая актриса второго плана
Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»
Мишель Уильямс – «Манчестер у моря»
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Николь Кидман – «Лев»
Виола Дэвис – «Ограды»
Лучший режиссер
Дени Вильнев – «Прибытие»
Кен Лоуч – «Я, Дэниел Блэйк»
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
Том Форд – «Под покровом ночи»
Том Форд и Аарон Тейлор-Джонсон
Лучший оригинальный сценарий
«Любой ценой"
«Я, Дэниел Блэйк»
«Ла-Ла Ленд»
«Манчестер у моря»
«Лунный свет»
Лучший адаптированный сценарий
«Прибытие»
«По соображениям совести»
«Скрытые фигуры»
«Лев»
«Под покровом ночи»
Лучшая операторская работа
«Прибытие»
«Любой ценой»
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Под покровом ночи»
Лучший композитор
«Прибытие»
«Джеки»
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Под покровом ночи»
Лучший монтаж
«Прибытие»
«По соображениям совести»
«Ла-Ла Ленд»
«Манчестер у моря»
«Под покровом ночи»
Лучшая работа художника-постановщика
«Доктор Стрэндж»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Да здравствует Цезарь!»
«Ла-Ла Ленд»
«Под покровом ночи»
Лучший дизайн костюмов
«Союзники»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Флоренс Фостер Дженкинс»
«Джеки»
«Ла-Ла Ленд»
Мерил Стрип в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс»
Лучший грим/прически
«Доктор Стрэндж»
«Флоренс Фостер Дженкинс»
«По соображениям совести»
«Под покровом ночи»
«Изгой-один: Звездные войны. Истории»
Лучший звук
«Прибытие»
«Глубоководный горизонт»
«Фантастические твари и где они обитают»
"По соображениям совести»
«Ла-Ла Ленд»
Лучшие визуальные эффекты
«Прибытие»
«Доктор Стрэндж»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Книга джунглей»
«Изгой-один: Звездные войны. Истории»
Лучший анимационный фильм
«В поисках Дори»
«Зверополис»
«Кубо. Легенда о самурае»
«Моана»
Лучший документальный фильм
«The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years»
«The Eagle Huntress»
«Винер»
«Записки о слепоте»
«Тринадцатая»
Восходящая звезда
Том Холланд
Рут Негга
Лукас Хеджес
Лайа Коста
Аня Тейлор-Джой
Рут Негга
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