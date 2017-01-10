Наградной сезон - в самом разгаре: несколько минут назад Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA, самую престижную награду в области кино и ТВ за пределами Америки.

И вновь лидером по количеству номинаций стал мюзикл Дэмьена Шазелла – «Ла-Ла Ленд» - он может завоевать 11 статуэток, за ним следуют фильмы «Прибытие» и «Под покровом ночи» - по 9 номинаций. «Манчестер у моря» претендует на победу в шести категориях.

За звание «Лучшего актера» вновь будут бороться Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и Кейси Аффлек, но также к их компании присоединился Джейк Джилленхол - академия отметила его работу в фильме «Под покровом ночи». В категории «Лучшая актриса» представлены все те же, что и на «Золотом глобусе», - Натали Портман, Эмма Стоун, Мерил Стрип, Эми Адамс, «новичком» же стала Эмили Адамс.

70-я церемония вручения премии BAFTA состоится 12 февраля в концертном зале Альберт-Холл. Ведущим церемонии, как и в прошлом году, станет Стивен Фрай.

Cписок номинантов на премию BAFTA 2017:

Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд»

«Лунный свет»

«Манчестер у моря»

«Прибытие»

«Я, Дэниел Блэйк»

Лучший британский фильм

«Американская милашка»

«В тени»

«Записки о слепоте»

«Отрицание»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Я, Дэниел Блэйк»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«В тени» - режиссер и сценарист Бабак Анвари, продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл, Лакен Тох

«Записки о слепоте» - режиссер, сценарист и продюсер Питер Миддлтон, режиссер и сценарист Джеймс Спинни, продюсер Джо Джо Эллисон

«Новая эра Z» - сценарист Майк Кэри, продюсер Камилль Гатин

«Пас» - режиссер Бен Э. Уильямс, сценарист Джон Доннелли

«The Hard Stop» - сценарист, режиссер и продюсер George Amponsah, сценарист и продюсер Дайонн Уокер

Лучший фильм на иностранном языке

«Джульетта»

«Дипан»

«Мустанг»

«Сын Саула»

«Тони Эрдманн»

Лучший актер

Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»

Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»

Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи»

Райан Гослинг – «Ла-Ла Ленд»

Вигго Мортенсен – «Капитан Фантастик»

Джейк Джилленхол

Лучшая актриса

Эми Адамс – «Прибытие»

Эмили Блант – «Девушка в поезде»

Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»

Мэрил Стрип – «Флоренс Фостер Дженкинс»

Натали Портман – «Джеки»

Эмили Блант

Лучший актер второго плана

Аарон Тейлор-Джонсон – «Под покровом ночи»

Дев Патель – «Лев»

Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»

Джефф Бриджес – «Любой ценой»

Махершала Али – «Лунный свет»

Лучшая актриса второго плана

Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»

Мишель Уильямс – «Манчестер у моря»

Наоми Харрис – «Лунный свет»

Николь Кидман – «Лев»

Виола Дэвис – «Ограды»

Лучший режиссер

Дени Вильнев – «Прибытие»

Кен Лоуч – «Я, Дэниел Блэйк»

Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»

Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»

Том Форд – «Под покровом ночи»

Том Форд и Аарон Тейлор-Джонсон

Лучший оригинальный сценарий

«Любой ценой"

«Я, Дэниел Блэйк»

«Ла-Ла Ленд»

«Манчестер у моря»

«Лунный свет»

Лучший адаптированный сценарий

«Прибытие»

«По соображениям совести»

«Скрытые фигуры»

«Лев»

«Под покровом ночи»

Лучшая операторская работа

«Прибытие»

«Любой ценой»

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

«Под покровом ночи»

Лучший композитор

«Прибытие»

«Джеки»

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

«Под покровом ночи»

Лучший монтаж

«Прибытие»

«По соображениям совести»

«Ла-Ла Ленд»

«Манчестер у моря»

«Под покровом ночи»

Лучшая работа художника-постановщика

«Доктор Стрэндж»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Да здравствует Цезарь!»

«Ла-Ла Ленд»

«Под покровом ночи»

Лучший дизайн костюмов

«Союзники»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Флоренс Фостер Дженкинс»

«Джеки»

«Ла-Ла Ленд»

Мерил Стрип в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс»

Лучший грим/прически

«Доктор Стрэндж»

«Флоренс Фостер Дженкинс»

«По соображениям совести»

«Под покровом ночи»

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

Лучший звук

«Прибытие»

«Глубоководный горизонт»

«Фантастические твари и где они обитают»

"По соображениям совести»

«Ла-Ла Ленд»

Лучшие визуальные эффекты

«Прибытие»

«Доктор Стрэндж»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Книга джунглей»

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

Лучший анимационный фильм

«В поисках Дори»

«Зверополис»

«Кубо. Легенда о самурае»

«Моана»

Лучший документальный фильм

«The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years»

«The Eagle Huntress»

«Винер»

«Записки о слепоте»

«Тринадцатая»

Восходящая звезда

Том Холланд

Рут Негга

Лукас Хеджес

Лайа Коста

Аня Тейлор-Джой

Рут Негга

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