Представляем читателям 1news.az новую фотосессию участницы конкурса красоты «Мисс Азербайджан-2014» модели Натаван Эфендиевой, завоевавшей на конкурсе титул «Мисс Шарм Азербайджан-2014».

Автором снимков провокационной черно-белой фотосессии «Black & White», в которой модель появляется в кадре в нижнем белье, выступил фотограф Решан Гусейнов – итог проделанной съемки представлен ниже.

Отметим, что с недавних пор Н.Эфендиева занялась и актерской деятельностью – в скором времени она появится в серии проектов в новом амплуа.

Модель и фотограф планируют и в дальнейшем продолжить сотрудничество.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.

Фото: Решан Гусейнов