Студия «Союзмультфильм» решила снять продолжение мультфильма про попугая Кешу, передает ТАСС.

Анимационный фильм будет называться «Кеша на Таити». Съемки начнутся в 2018 году и завершатся в 2020-м.

«В следующем году мы запускаем в производство полнометражный фильм про путешествия попугая Кеши <...> по сценарию Александра Курляндского. Мы будем работать плотно с ним, для того чтобы в 2020 году выйти с полнометражным фильмом», — сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в ходе Петербургского экономического форума.

По словам Слащевой, история Курляндского, который писал сценарии для популярного мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая» с начала 1980-х годов, до настоящего момента пролежала на полке четыре года.

Ранее сообщалось, что новые серии известного мультсериала «Трое из Простоквашино» планируется выпустить в период с 2018 по 2020 год.

Gazeta.ru