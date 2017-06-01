Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«Спасатели Малибу» - США

Жанр - боевик, драма, комедия, ...

Режиссер - Сет Гордон, сценарий - Майкл Берк, Дуглас Шварц, Грегори Дж. Бонанн, продюсеры - Али Белл, Майкл Берк, Мишель Берк.

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио, Келли Рорбах, Ильфенеш Хадера

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 5.60

Rotten Tomatoes: 4.1/10

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

«Чудо-женщина» - США

Жанр - фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Режиссер - Пэтти Дженкинс, сценарий - Аллан Хейнберг, Уильям М. Марстон, Зак Снайдер, продюсеры - Чарльз Ровен, Дебора Снайдер, Зак Снайдер, ...

В главных ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Дэвид Тьюлис, Конни Нильсен, Крис Пайн, Елена Анайя, Люси Дэвис

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 8.40

Rotten Tomatoes: 7.6/10

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

«Одаренная» - США

Жанр - драма

Режиссер - Марк Уэбб, сценарий - Том Флинн, продюсер - Энди Коэн, Карен Ландер, Молли Аллен

В главных ролях: Крис Эванс, МакКенна Грейс, Линдси Дункан, Дженни Слейт, Октавия Спенсер

Расписание в к/т «Park Cinema»

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IMDb: 7.80

Rotten Tomatoes: 6.4/10

Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.

«Капитан Подштанник» - США

Жанр - мультфильм, боевик, комедия, семейный

Режиссер - Дэвид Сорен, сценарий - Николас Столлер, Дэвид Сорен, продюсер - Роб Леттерман

В главных ролях: Эд Хелмс, Кевин Харт, Ник Кролл, Томас Миддлдитч, Джордан Пил, Кристен Шаал, Ди Ди Решер

Расписание в к/т «Park Cinema»

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IMDb: 8.90

Двое учеников начальной школы загипнотизировали директора школы так, что он стал супергероем, помогающим их одноклассникам.

«Спарк. Герой Вселенной» - Канада, Южная Корея

Жанр - семейный, мультфильм, комедия

Режиссер - Аарон Вудли, сценарий - Даг Хаддерс, Роберт Рис, Адам Ротстейн, продюсер -Трэйси Грант, Чон У-гён, Ли Ён-ги

В главных ролях: Джессика Бил, Патрик Стюарт, Сьюзен Сарандон, Хилари Суэнк, Джейс Норман, Афина Карканис

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Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 4.50

Rotten Tomatoes: 4 /10

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

Ф.В, Г.Р.