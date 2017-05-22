Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер намерен сняться в шестой части фильма «Терминатор», сообщает The Mirror.

Актер рассказал, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение блокбастера.

«Он (фильм — ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу», — заявил Шварценеггер, которому вскоре исполнится 70 лет.

«Я буду в фильме», — подтвердил он.

Пятая часть боевика — «Терминатор: Генезис» — вышла на экраны в 2015 году.

РИА Новости