Режиссер Эмиль Гулиев приступил к съемкам фильма под названием «İkinci pərdə».

Авторы сценария фильма «İkinci pərdə» - Эмиль Гулиев и Пярвиз Гасанов, оператор - Дмитрий Суворов, а главным продюсером проекта выступил Орхан Мярдан.

В съемках фильма задействованы как снявшиеся в первой части фильма, так и новые лица – в главных ролях Хикмет Рагимов, Гюнай Ахмед, Горгуд Джафар и Эльшан Аскеров. Также в съемочном процессе задействованы Ровшан Агаев, Эльшан Гаджибабаев, Гюльнара Абдуллаева, Заур Шафиев, Турал Ахмед и другие.

Просмотреть первую часть фильма Э.Гулиева «Pərdə», вызвавшую большой резонанс, можно, пройдя по ссылке.

Ф.В, Г.Р.