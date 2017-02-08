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Кино

В Америке снимают римейк французского фильма «1+1» - ФОТО – ВИДЕО 08.02.2017 15:52

Актеры Брайан Крэнстон и Кевин Харт уже приступили к съемкам и выкладывают в соцсетях первые фотографии процесса.

Американской экранизацией замечательного французского фильма «1+1» занимается режиссер Нил Бергер и компания Weinstein Company – в американской версии картина будет называться «Неприкасаемые». Брайан Крэнстон сыграет роль парализованного аристократа (в оригинальной версии Франсуа Клюзе), а помощника-сиделку воплотит Кевин Харт (в оригинале Омар Си).

Также в проекте задействованы Николь Кидман и британская актриса Амара Каран, известность которой принесли сериалы «Однажды ночью» и «Счастливчик». 

«Работать с Брайаном Крэнстоном абсолютно потрясающе, не могу дождаться показать вам нашу версию фильма», - пишет К.Харт, делясь в сети кадрами со съемок фильма «Неприкасаемые».

Французский оригинал «1+»1» заработал $426,59 млн, став самым кассовым в истории французского проката, и побил рекорд сборов для неанглоязычных фильмов в мировом прокате.

Фильм претендовал на девять наград «Сезар», но в итоге принес победу только актеру Омару Си. Кроме того, картина номинировалась на «Золотой глобус».

Ф, Г.

Фото: Instagram by @kevinhart4real

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